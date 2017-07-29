المصدر: أ ف ب

وقع حادث جديد بين سفن أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج بعد حادثة مماثلة الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشر على موقعه الرسمي.

وجاء في البيان أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة ،بين حاملة الطائرات “نيميتز” والسفن المرافقة لها من جانب، وزوارق إيرانية مجهزة بصواريخ من جهة أخرى.

واتهمت البحرية الإيرانية،اليوم السبت، نظيرتها الأمريكية بتكرار تحركاتها غير المهنية والاستفزازية في الخليج.

وأصدر فوج البحرية “ذو الفقار” في المنطقة الرابعة التابع لبحرية حرس الثورة الاسلامية، بيانًا ،اليوم السبت، ذكر أنه ” بعد مضي عدة أيام على التصرف الاستفزازي لسفينة حربية أمريكية في شمال الخليج الفارسي عندما قامت بإطلاق طلقتين في الهواء أمام دوريات لبحرية حرس الثورة الاسلامية، قامت السفن الأمريكية هذه المرة بعمل مشابه في وسط الخليج الفارسي”.

وأضاف البيان أن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” والسفينة الحربية المرافقة لها قامت ،في الوقت الذي كانت ترصد تحركتها وتتابعها فرقاطات فوج البحرية “ذو الفقار” في المنطقة الرابعة التابع لبحرية حرس الثورة الاسلامية،امس بإرسال مروحية بالقرب من منطقة “رسالت” النفطية الغازية واقتربت من سفن حرس الثورة الاسلامية.

وتابع البيان أن الأمريكيين قاموا، عبر حركة استفزازية وغير مهنية، باطلاق قنابل ضوئية من أجل تحذير فوج البحرية “ذو الفقار”، ثم غادرت حاملة الطائرات الأمريكية والسفينة الحربية المرافقة لها المنطقة فورًا.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية ،بعد اقترابها بشكل كبير من السفينة الأمريكية خلال تدريب عسكري في الخليج ولم تستجب للتحذيرات اللاسلكية.

من جهة أخرى، وصف الحرس الثوري الإيراني تصرف السفينة الأمريكية بأنه عمل “غير مهني واستفزازي”.

وكانت سفينة حربية أمريكية قد أطلقت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي طلقات تحذيرية باتجاه سفينة إيرانية اقتربت منها.