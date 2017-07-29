كوريا الجنوبية تنشر وحدات إضافية من نظام ثاد بعد صاروخ بيونغ يانغ

قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت إنها ستقوم بنشر أربع وحدات إضافية من نظام ثاد المضاد للصواريخ بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتأجل نشر الوحدات الإضافية بعد نشر وحدتين في بادئ الأمر إذ أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بإجراء تقييم بيئي.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في سول إن كوريا الجنوبية أخطرت الصين بشأن نشر الوحدات الإضافية.

كانت الصين اعترضت على نشر نظام ثاد قائلة إنه لا يفعل شيئا يذكر لردع تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية في حين يزعزع استقرار التوازن الأمني الإقليمي.

ودعت الصين كوريا الشمالية اليوم السبت إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والامتناع عن جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على شبه الجزيرة الكورية بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية ثانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين تأمل أن تتصرف الأطراف كافة بحذر لمنع تصاعد الموقف.