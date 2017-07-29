زعيم كوريا الشمالية يؤكد نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة ويتوعد أمريكا بهجوم مفاجئ

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، السبت، إن التجرية الأخيرة لصاروخ عابر للقارات، أثبتت قرة بلاده على شن هجوم صاروخي مفاجئ يطال ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي نجاح التجربة الصاروخية الأخيرة، قائلا إنها أثبتت بأن جميع الأراضي الامريكية باتت في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية.

ووصف الزعيم الكوري التجربة الاخيرة بأنها تحذير شديد اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تصريح الزعيم الكوري الشمالي، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف بها التجربة الصاروخية بالخطوة “المتهورة والخطيرة” التي ستعمل على عزلة بيونغ يانغ دوليا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قطع مسافة نحو ألف كلم، وذلك بعد ساعات من تحرك أمريكي ياباني لتشديد العقوبات عليها إثر تجربتها الأخيرة لصاروخ قادر على الوصول إلى مناطق في الولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي يستهدف قطع أبعد مسافة، أنطلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر. وأضافت أن الصاروخ قطع مسافة 998 كيلومترا وأكد مجددا على قدراته.