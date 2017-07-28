ترامب: صاروخ بيونغ يانغ خطوة “متهورة وخطيرة”

المصدر: ا ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنّ إجراء كوريا الشمالية اختبارًا صاروخيًا بالستيًا عابرًا للقارات هو عملية “متهورة وخطيرة” ستؤدي إلى “عزل” بيونغ يانغ.

وقال ترامب في بيان إنّ “الولايات المتحدة تدين هذا الاختبار وترفض ادّعاء النظام (الكوري الشمالي) بأنّ هذه التجارب وهذه الأسلحة تضمن أمن كوريا الشمالية، بل انها تملك في الواقع تأثيرًا معاكسا”.

وتابع انّ “هذه الأسلحة والاختبارات، بتهديدها للعالم، تعزل كوريا الشمالية وتضعف اقتصادها وتحرم شعبها”.

وأضاف إنّ “الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات اللازمة لضمان الأمن الامريكي وحماية حلفائنا في المنطقة”.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قطع مسافة نحو ألف كلم، وذلك بعد ساعات من تحرك أمريكي ياباني لتشديد العقوبات عليها إثر تجربتها الأخيرة لصاروخ قادر على الوصول إلى مناطق في الولايات المتحدة.