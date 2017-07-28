واشنطن والاتحاد الأوروبي يحثان إيران على وقف إطلاق صواريخ بالستية

حثت واشنطن والاتحاد الأوروبي، السبت، إيران على وقف إطلاق الصواريخ البالستية.

وأصدرت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بيانًا قالت فيه إن إطلاق إيران لصاروخ في الفضاء لا يتسق مع قرارات الأمم المتحدة.

وكانت طهران أعلنت عن تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، إلا أن واشنطن قالت بأن الصاروخ لم ينجح في اختراق الغلاف الجوي.

ونقلت وكالة أنباء نادي المراسلين التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن مسؤول رفيع قوله إن “إطلاق صاروخ سميرغ أمس كانت تجربة مهمة”، مضيفاً إن “سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية وصل إلى المدى وفق التخطيط الذي من قبل المسؤولين والخبراء الإيرانيين”.

وكانت إيران فشلت في أبريل 2016 بعدما أطلقت قمراً صناعياً لم يوضع في المدار المخصص له بعد إطلاقه من قاعدة بمدينة سمنان التي تقع على بعد 140 ميلا شرق طهران.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة: إن إطلاق الصاروخ الإيراني “سميرغ” إلى الفضاء كان ضائعًا، وعانى من فشل كارثي بعد وقت قصير من رفعه، وربما انفجر قبل أن يصل إلى الفضاء.