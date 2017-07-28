ماكرون يدعو رئيس وزراء إيطاليا إلى قمة أوروبية رباعية حول الهجرة

كشفت مصادر حكومية إيطالية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيليوني، إلى قمة رباعية لمناقشة مسألة الهجرة خلال أغسطس/آب المقبل.

وذكر التلفزيون الرسمي، نقلًا عن مصدر في الحكومة الإيطالية، أن ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا مع جينتيلوني، ودعاه للمشاركة في قمة بباريس، لبحث كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية، والعلاقات مع إفريقيا، بمشاركة زعيمي إسبانيا وألمانيا من أوروبا، بالإضافة إلى دعوة رئيسي تشاد والنيجر من إفريقيا كضيفي شرف، في وقت لاحق من أغسطس المقبل.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، انتقد مقترح الرئيس الفرنسي إنشاء مراكز استقبال في ليبيا، ووصفها بأنها “تصريحات مرتجلة”.

ونقل التلفزيون الحكومي عن ألفانو، القول: “لا يمكن المضي في الحديث من قبل فرنسا عن إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في ليبيا، من خلال تصريحات مرتجلة”. وتابع: “حتى المخيمات الموجودة في ليبيا للاجئين تقوم بإدارتها وتنظيمها في الوقت الراهن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهذا الموضوع لا يمكن أن نتعامل معه باستخفاف”.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن ماكرون، العزم على إقامة مراكز استقبال لبحث طلبات اللجوء للمهاجرين على الأراضي الليبية قبل مغادرتهم إلى أوروبا، وذلك بحلول نهاية 2017.