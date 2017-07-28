ألمانيا ترفض أن تطال العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران شركات أوروبية‎

أعرب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريل، عن رفض بلاده الكامل أن تطال العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الشركات الأوروبية في الخارج.

جاء ذلك في بيان له، اليوم الجمعة، بخصوص إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، تشريعًا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونغرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة.

وذكر الوزير الألماني، أن المقترح الألماني لتنسيق سياسات روسيا عن كثب وبروح من الثقة المتبادلة، لا يزال ساري المفعول. وأضاف: “من الجيد أن يوضح الكونغرس بصراحة ضرورة استشارة الولايات المتحدة الأمريكية لشركائها الأوروبيين قبل اتخاذ تدابير أخرى”.

وأردف: “لن نقبل بأي شكل من الأشكال استخدام العقوبات الأمريكية، ضد شركات أوروبية في الخارج، والرئيس ترامب ووزارة الخارجية، والإدارة الأمريكية تعلم ذلك”. لافتًا إلى أن “سياسة العقوبات ليست وسيلة ناجعة ومناسبة من أجل مصالح الصادرات الوطنية، وتشجيع قطاع الطاقة المحلي”.

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون العقوبات الجديدة، في حين أقره مجلس الشيوخ أمس الخميس.

ويمنح القانون الجديد، الكونغرس 30 يومًا للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا.

ويفرض القانون عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والباليستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، وسيطرتها على شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونغرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتأثير على نتيجتها، بينما ترفض روسيا هذه الاتهامات.

ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو ودافع عن ذلك الموقف، بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.