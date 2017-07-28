غوتيريش يدعو إلى “حوار صادق” لمنع التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ خطوات لـ”منع التصعيد في شبه الجزيرة الكورية والعودة إلى مسار الحوار الصادق”.

دعوة غوتيريش، جاءت على لسان نائبه المتحدث باسمه، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن كوريا الشمالية قامت بتجربة صاروخية جديدة.

وبحسب قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، فإن الصاروخ الكوري سقط على بعد نحو 230 ميلاً من السواحل اليابانية، بعد تحليقه بالهواء لمدة 45 دقيقة.

وجاء إعلان البنتاغون عن تجربة بيونغ يانغ، بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بوصول معلومات إليه تفيد “بسقوط صاروخ كوري شمالي في أراضي اليابان”.

وقال شينزو لشبكة “إن إتش كي” اليابانية، إنه تلقى معلومات حول إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا جديدًا “قد يكون سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان”.