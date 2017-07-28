إيران تنفي انتهاك قرار للأمم المتحدة بتجربة صاروخية‎

نفت إيران اليوم الجمعة، اتهامات أمريكية لها بأن تجربتها لصاروخ يمكنه وضع أقمار صناعية في مدار حول الأرض تنتهك قرارا للأمم المتحدة، وقالت إن الخطاب الأمريكي علامة على سوء نية تجاه الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

ونفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، امتلاك بلاده صواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وقال على تويتر، “إيران لا ولن تطور أسلحة نووية.. وبناء على ذلك لا يمكنها تطوير أي شيء مصمم ليكون قادرا على حملها”.

وأضاف، “إيران، على النقيض من الولايات المتحدة، التزمت بحسن نية بنص وروح (الاتفاق النووي)، يظهر خطاب وأفعال الولايات المتحدة سوء نية”.

وكانت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس، إن التجربة الإيرانية تنتهك قرار الأمم المتحدة الذي أيد اتفاق عام 2015 ويدعو طهران إلى الامتناع عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وقالت إيران، إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ “سيمرغ”، مشيرة إلى أنه يمكنه وضع قمر صناعي يزن 250 كيلوجراما في مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله “ينبغي على أمریكا نفسها أن تتخلی عن الاستمرار فی سلوكها المعادي ونقضها العهود وسیاساتها أحادیة الجانب”.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة أمس الخميس، على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب أنشطتهم التي تشمل تطوير الصواريخ.