خامنئي ينفي التدخل في تشكيل حكومة روحاني

نفى مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تدخله في تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة للرئيس حسن روحاني، والتي يعتزم تقديم تشكيلتها إلى البرلمان في 5 من آب/أغسطس المقبل.

وقال بيان لمكتب خامنئي: إنه “ينفي الشائعات بخصوص تدخل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في انتخاب الوزراء فردًا فردًا”، مؤكدًا أن وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات فقط، يتم اختيارهم بتنسيق بين المرشد علي خامنئي والرئيس روحاني.

واعتبر البيان من وصفهم بـ”المغرضين الذين يصورون تأكيدات القائد خامنئي على ضرورة حل المشاكل المعيشية للمواطنين، بأنها دليل معارضته للحكومة، وهذا خطأ، فنهج خامنئي هو دعم الحكومة وبأعلى المستويات”.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان الإيراني “بهروز نعمتي”، أن تنصيب الرئيس حسن روحاني سيعقد في البرلمان في 5 من آب/أغسطس المقبل.

وقال نعمتي: إن “ضيوفًا وسفراء من مختلف دول العالم سيشاركون في مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى حضور رئيس المحكمة العليا، وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية والموظفين المدنيين والعسكريين الآخرين في البرلمان”.

وأضاف نعمتي، أن “المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي سوف ينصب حسن روحاني رئيسًا لإيران لأربع سنوات، وسيؤدي روحاني اليمين في مراسم تُجرى في البرلمان الإيراني”.