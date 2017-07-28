مسؤولون أمريكيون يشككون بنجاح وصول صاروخ إيراني إلى الفضاء

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة: إن إطلاق الصاروخ الإيراني “سميرغ” إلى الفضاء كان ضائعًا، وعانى من فشل كارثي بعد وقت قصير من رفعه، أمس الخميس، وربما انفجر قبل أن يصل إلى الفضاء.

وأوضح المسؤولون في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، أنه لا يمكن للقيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تراقب إطلاق الصواريخ في جميع أنحاء العالم، سوى تأكيد أن القمر الصناعي لم ينشر في الفضاء”.

وأضافوا أن “تقييمات المخابرات الجديدة أكدت، اليوم الجمعة، فشلًا آخرَ من جانب إيران في مهمتها لوضع القمر الصناعي في المدار، وهو ما لم تفعله طهران من قبل على الرغم من المحاولات المتكررة خلال السنوات القليلة الماضية”.

وأعرب المسؤولون منذ فترة طويلة عن قلقهم من أن التكنولوجيا المستخدمة لوضع القمر الصناعي في الفضاء، يمكن أن يعاد استخدامها أيضًا لصنع صاروخ باليستي بعيد المدى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس، أن عملية الإطلاق كانت ناجحة، مشيرة إلى أن المركبة يمكنها وضع قمر صناعي يزن 250 كيلو غرامًا في مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض.

لكن وكالات التجسس الأمريكية قررت بسرعة أن التقييم كان دعاية أكثر من الحقيقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت :”إنه على الرغم من فشل إيران، إلا أن محاولة طهران إطلاق الصواريخ انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231″.

وأعلنت إيران أمس عن تدشين قاعدة الخميني الفضائية، بإطلاق تجريبي لصاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية، وهذه القاعدة تعد أول قاعدة ذات منصة ثابتة في البلاد، حيث ستجري فيها جميع مراحل إعداد وإطلاق ومراقبة وتوجيه الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية.