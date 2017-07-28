ترامب في حيرة.. وواشنطن مضطرة لسحب مئات من دبلوماسييها لدى موسكو

نسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر قوله إن الولايات المتحدة ستضطر لسحب مئات من موظفي سفارتها في روسيا بعد أن ردت موسكو اليوم الجمعة على ما قالت إنها عقوبات أمريكية مقترحة غير قانونية ضدها.

ونقلت الوكالة عن المصدر القول “لا نتحدث عن عشرات بل مئات الدبلوماسيين والموظفين الفنيين الذين يعملون في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية في روسيا”.

وأبلغت روسيا الولايات المتحدة اليوم الجمعة بأن على بعض من دبلوماسييها أن يغادروا البلاد خلال نحو شهر وقالت إنها ستصادر بعض الممتلكات الدبلوماسية الأمريكية.

ويأتي رد روسيا الذي أعلنته وزارة الخارجية بعد يوم من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على موسكو الأمر الذي وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب إذ جعله مضطرا للاختيار بين اتخاذ موقف صارم من موسكو أو استخدام حق النقض لإبطال التشريع وهو ما سيثير غضب حزبه الجمهوري.