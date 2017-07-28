ردًا على العقوبات الجديدة.. روسيا تقلص تعداد البعثة الدبلوماسية الأمريكية

أمرت روسيا الولايات المتحدة بخفض عدد دبلوماسييها اعتبارًا من الأول من سبتمبر/أيلول، وقالت إنها ستضع يدها على مجمع دبلوماسي ومستودع يستخدمهما الدبلوماسيون الأمريكيون، وذلك ردًا على فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو.

وورد الرد الروسي في بيان من وزارة الخارجية، ويجيء بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن “روسيا تعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها إلى 455 شخصًا ؛ردًا على العقوبات الجديدة بحقها”.

ويضع الرد الروسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف صعب يستلزم منه الاختيار بين اتخاذ خط متشدد مع موسكو أو استخدام حق النقض لمنع التشريع وإغضاب حزبه الجمهوري.

وحذرت الخارجية الروسية أيضًا الولايات المتحدة من أنها سترد بالمثل إن قررت واشنطن طرد أي دبلوماسيين روس.