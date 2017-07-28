أمريكا تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة فنزويلا

المصدر: ا ف ب

أمرت الولايات المتحدة، الجمعة، عائلات دبلوماسييها العاملين في فنزويلا، بمغادرة البلاد بسبب الأزمة السياسية وأعمال العنف التي تشهدها.

وأوضحت الخارجية في بيان أيضًا أنها “أذنت بالمغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين” العاملين في سفارة الولايات المتحدة في كراكاس.

وأشار البيان إلى أنه “تم كذلك فرض قيود على تحركات المتعاقدين المحليين مع السفارة وعائلاتهم، في كراكاس وسائر أنحاء البلاد”.

وقبل أيام من انتخابات الجمعية التأسيسية التي دعا إليها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تخشى الخارجية الأمريكية “وضعًا سياسيًا وأمنيًا لا يمكن التنبؤ به”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 18 تموز/ يوليو، إن “الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة في حين تنهار فنزويلا. إذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 39 تموز/ يوليو فإن الولايات المتحدة ستتبنى إجراءات اقتصادية شديدة وسريعة” دون أن يفصل الإجراءات.

ووصف ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه “قائد سيئ يحلم بأن يصبح دكتاتورا” داعيا الى “تنظيم انتخابات عادلة وحرة” ومؤكدا ان واشنطن “تقف الى جانب شعب فنزويلا في سعيه الى اعادة بلاده الى درب الديمقراطية الكاملة والازدهار”.

وتحمل المعارضة الفنزويلية الرئيس مادورو مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد التي انهار اقتصادها جراء تدهور اسعار النفط الذي يدر اكثر من 95 بالمئة من عائدات البلاد من العملة الأجنبية.