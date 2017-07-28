محاولة اختطاف نفذتها “بوكو حرام” تسفر عن مقتل 48 شخصًا بنيجيريا

قتل 48 شخصًا في تبادل لإطلاق نار ومحاولة اختطاف من جانب مسلحي جماعة “بوكو حرام“، في نيجيريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في نيجيريا أمس الخميس أنه تم نقل جثث 48 شخصًا إلى مستشفى في شمال شرقي البلاد عقب تبادل لإطلاق النار ومحاولة اختطاف من جانب مسلحي “بوكو حرام”.

وقالت مصادر طبية وعسكرية لصحيفة “بانش” المحلية، إنه “تم نقل جثث 18 جنديًا و30 شخصًا آخرين إلى مستشفى في مايدوجوري عقب الحادث الذي يعتقد أنه وقع يوم الثلاثاء”.

وقال ساني عثمان، المتحدث باسم الجيش، يوم الأربعاء إن “عمال بحث وتنقيب تعاقدت معهم شركة النفط النيجيرية الوطنية كانوا يقومون بالتنقيب عن النفط في حوض بحيرة تشاد عندما تبادل المسلحون النار مع طاقم الحراسة الأمنية للعمال”.

وأضاف عثمان أنه “تم احتجاز عشرة من عمال التنقيب لكن تم إنقاذهم بعد ذلك، كما أن ثمانية جنود ومدني قتلوا”.

وذكرت “بانش” أن “الجثث التي نقلت إلى المستشفى كان من بينها 18 جنديا و15 عضوًا في مجموعة العمل المدنية المشتركة”، وهي مجموعة من المقاتلين الذين يساعدون في طرد “بوكو حرام”، إلى جانب 5 من العاملين بجامعة محلية وأربعة سائقين تابعين لشركة النفط.

وتأتي هذه الأحداث بعدما أصدر الجيش النيجيري مؤخرًا أمرًا توجيهيًا لإلقاء القبض على زعيم جماعة “بوكو حرام”، أبو بكر شيكاو، في غضون 40 يومًا.

وقال الحاكم المحلي كاشيم شيتيما فى بيان نشرته صحيفة “فانجارد” يوم الخميس: “نعتقد أن المعركة ضد بوكو حرام ستنتهي قريبا”.