مساعد نجاد: السجون الإيرانية تشهد انتهاكات “لا يمكن وصفها”

قال مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية حميد بقائي، يوم الخميس، إن هناك انتهاكات تحدث داخل السجون الإيرانية “لا يمكن وصفها”.

واتهم حميد بقائي بعض المسؤولين في السلطة القضائية بأنهم “فاسدون ويتقاضون الرشاوى”، منوهاً إلى أن “هناك بعض السجناء مضى عليهم أكثر من 13 شهراً ولم يتم عرضهم على المحكمة ولا يسمح لهم بإجراء محادثات هاتفية مع عائلاتهم”.

واعتبر القضاء الإيراني أن تصريحات بقائي “أكاذيب يحاسب عليها القانون”، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطة القضائية قوله إن “تصريحات حميد بقائي دفعت السلطة القضائية إلى فتح ملف قضائي جديد له لمحاكمته”.

وأطلقت السلطات الإيرانية، الأربعاء، سراح مساعد محمود أحمدي نجاد للشؤون التنفيذية حميد بقائي، بكفالة مالية قدرها 20 مليار ريال، بعدما اعتقلته في التاسع من الشهر الجاري.

وأعلنت السلطة القضائية في التاسع من يوليو/تموز الجاري، أن اعتقال بقائي جاء بهدف محاكمته، بعدما تم اعتقاله في حزيران/ يونيو 2015 بتهمة الاختلاس والفساد المالي، حيث بقي في السجن 7 أشهر ثم أفرج عنه بكفالة مالية.