جنرال أمريكي: لا تغيير في سياسات وزارة الدفاع بشأن المتحولين جنسيًا

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس، إنه لا تغيير حتى الآن في سياسات وزارة الدفاع الخاصة بالجنود المتحولين جنسيًا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خططه لمنعهم من الخدمة والذي فاجأ كبار الضباط.

وبدأ الجنرال جوزيف دانفورد مذكرته الموجهة لكبار القادة بالإقرار بوجود حالة من الغموض بعد إعلان ترامب.

وقال دانفورد: “أعرف أن هناك تساؤلات بشأن ما أعلنه الرئيس أمس عن السياسات الخاصة بالمتحولين جنسيًا”.

وأضاف في المذكرة: “ليست هناك تعديلات على السياسة الحالية إلى أن يتلقى وزير الدفاع توجيهات الرئيس ويصدر تعليمات بالتنفيذ”.

وتابع دانفورد: “سنعامل كل أفرادنا باحترام”، ولم تعبر المذكرة عن دعم أو رفض لقرار ترامب.

وأعلن ترامب عن هذه الخطط صباح الأربعاء في سلسلة من التغييرات وقال إنه سيمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة في الجيش الأمريكي وهي خطوة تلقى قبولاً بين البعض في قاعدة تأييده السياسية المحافظة، لكنه أثار ارتباكًا كبيرًا بين أفراد الجيش وأفراد قوات الاحتياط من المتحولين جنسيًا الذين يقولون إن الأعداد بالآلاف.

وتعهد ترامب، حين كان مرشحًا للرئاسة العام الماضي، بالكفاح من أجل المثليين من الرجال والنساء والمتحولين جنسيًا، وأثار قراره إدانة من جماعات حقوقية وبعض المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بوصفه تمييزًا له دوافع سياسية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب “أجرى مناقشات موسعة مع فريقه للأمن القومي” وإنه تم إبلاغ وزير الدفاع جيم ماتيس بالمضي قدمًا بعد أن اتخذ الرئيس القرار يوم الثلاثاء.