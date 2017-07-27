سيناتور جمهوري بارز يحذّر ترامب من مغبة فصل وزير العدل

وجه السناتور الأمريكي الجمهوري البارز ليندسي غراهام، تحذيرًا شديدًا للرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، من مغبة الإطاحة بوزير العدل (النائب العام) جيف سيشنز أو المستشار الخاص روبرت مولر.

وقال غراهام، وهو عضو في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب ومعروف بانتقاده المستمر للرئيس في كثير من الأحيان، للصحفيين إن هناك “ثمنًا باهظًا سيدفع إذا ما تم فصل سيشنز”.

وواصل ترامب شن سلسلة من الانتقادات على سيشنز خلال الأسبوع الماضي خلال المقابلات والتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفي أحد المؤتمرات الصحفية.

وسلط الرئيس، مرارًا وتكرارًا، الضوء على خيبة أمله إزاء قرار سيشنز بالنأي بنفسه عن المشاركة في تحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، وما أعقب ذلك من تعيين مستشار خاص في هذا الشأن.

وأدى الانتقاد العلني النادر من جانب الرئيس لوزير العدل وهو في منصبه، إلى تكهنات بأنه ستتم إقالة سيشنز أو أنه سيستقيل قريبًا، وأن ترامب قد يبحث عن سبل لعرقلة التحقيق الخاص في التدخل الروسي في الانتخابات.

وحذر السيناتور تشاك جراسلي، الذي يرأس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ – التي يجب عليها عقد جلسات تأكيد لكل من يتم تعيينهم بوزارة العدل ومضمار القضاء – أمس الأربعاء، على “تويتر”، من أن جدول أعمال اللجنة تم تحديده لبقية العام، وأنه لن تعقد جلسات استماع لمرشح آخر لمنصب النائب العام.

وأشار غراهام إلى تصريحات جراسلي، وحذر أيضًا من أي جهد يقوم به ترامب للتدخل في تحقيق مولر المستقل في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، “قد يكون بداية النهاية لرئاسة ترامب ما لم يفعل مولر شيئًا خاطئًا”.