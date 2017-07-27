نائب أمريكي يسعى لمنع ترامب من إصدار عفو عن نفسه

يسعى عضو مجلس النواب الأمريكي آل غرين، اليوم الخميس، إلى تقديم مسودة تعديل دستوري تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إصدار عفو لنفسه من أي مخالفات للقانون قد يرتكبها.

ويمتلك الرئيس الأمريكي بحكم الدستور صلاحية العفو عن الموظفين لديه وأفراد عائلته من أي ملاحقات قانونية جزاء مخالفتهم القوانين الفيدرالية.

وقال غرين، العضو الديمقراطي عن ولاية تكساس، في بيان له، اليوم الخميس، “بفعل هذا (عفو الرئيس عن نفسه) يسمح القانون بمنح الحصانة للرئيس لارتكاب أكثر الأعمال فظاعة”.

وتابع “من أجل هذا، ولمنع أن يحاول أي رئيس عديم المبادئ، في يوم ما، من العفو عن نفسه، فإني أقدم طلب تعديل دستوري”.

ويدعم غرين، في طلبه هذا نائبان ديمقراطيان آخران هما سيث مولتون عن ولاية ماساتشوستس، وبراد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا.

وبالرغم من أن مسودة التعديل التي يقدمها غرين، لا تذكر ترامب بالاسم، إلا أن جدلاً سياسياً وإعلامياً انبثق في واشنطن مؤخراً عن احتمال إصدار ترامب عفوا عن نفسه وعن موظفين آخرين حاليين أو سابقين لديه، في ظل التحقيقات عن وجود تواطؤ محتمل بين مسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب، مع الحكومة الروسية خلال الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبدأ الحديث عن عفو ترامب، عن نفسه ومساعديه، باعتراف مدير اتصالات البيت الأبيض المعين حديثاً أنطوني سكاراموتشي، في تصريح لوسائل الإعلام بأن الرئيس الأمريكي بحث صلاحيات الرئيس في إصدار العفو مؤخراً، إلا أنه وصف اتهامات موجهة للرئيس بمحاولات إصدار عفو عن نفسه بأنه “محض هراء”.

وقال الرئيس الأمريكي نفسه، السبت الماضي، في تغريدة له على “تويتر”، إنه يمتلك “الصلاحية الكاملة للعفو”، في رد على تقارير إعلامية اتهمته بمحاولة إصدار عفو رسمي عن المقربين إليه.

ومن المتوقع أن تضيع هذه المسودة في وسط بحر من الإجراءات المعقدة التي يشتملها تغيير الدستور الأمريكي، خاصة وأن الداعين إليها هم من الأقلية الديمقراطية في الكونغرس.

ولكي يتم إقرار أي تعديل للدستور، يجب أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب كل على حدة، ومن ثم مصادقة ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.

هذا ومن غير المتوقع أن يتم مناقشة التعديل قبل انتهاء أعضاء الكونغرس من عطلتهم التشريعية، والتي تستمر طيلة أغسطس/ آب القادم.