مقتل 3 أشخاص بينهم جندي في أعمال عنف ببغداد

قتل 3 أشخاص بينهم جندي في الجيش العراقي، اليوم الخميس؛ جرّاء أعمال عنف متفرقة في العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وأوضح الملازم أول في الشرطة العراقية، سعد كاظم أن “جنديا قتل بنيران قناص استهدف دورية عسكرية مرابطة في منطقة النور ضمن قضاء الطارمية، شمالي بغداد”.

وفي حادث آخر، “قتل مدني إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة العامرية غربي بغداد”، وفقا للضابط ذاته.

كما أفاد كاظم، بأن “دوريات شرطة النجدة عثرت على جثة فتاة تعمل في شركة للسياحة والسفر ملقاة في ساحة بمنطقة الشعب، شمال شرقي بغداد، بعد ساعات من اختطافها”.

وأضاف أن “جثة الفتاة كانت عليها آثار إطلاق نار”، موضحاً أن “السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث”.

وأصيب 4 أشخاص بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة قرب مطعم في ناحية “سليمان بيك” جنوبي مدينة كركوك.

وقال شلال عبدول قائمقام قضاء “طوز خرماتو” في تصريح صحفي “إن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مطعم عباس على طريق قضاء الطوز في ناحية سليمان بيك انفجرت عن طريق التحكم عن بعد، مما أدى إلى إصابة لاعبين لنادي النفط الرياضي لكرة القدم ومدنيين اثنين آخرين قرب المطعم “.

وأوضح أن “السيارة المفخخة كانت تحمل مواد متفجرة وثلاثة صواريخ لزيادة حدة التفجير لكنها لم تنفلق جميعها “.‎

وحتى الساعة 18.00 بتوقيت غرينيتش، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، غير أن السلطات العراقية دائما ما تتهم تنظيم “داعش” بالوقوف وراءها، لا سيما وأنه تبنى هجمات مماثلة في بغداد ومحافظات أخرى خلال الأشهر الماضية.

وخسر “داعش” معظم الأراضي التي اجتاحها في شمال وغرب العراق صيف 2014، وذلك بفعل حملات عسكرية متواصلة منذ نحو 3 سنوات بدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.