واشنطن تضغط على طهران لتفتيش مواقع عسكرية موجودة على أراضيها

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه يحاول الضغط على إيران من أجل قبولها بتفتيش بعض المواقع العسكرية الموجودة على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مصادر قولها إن “إدارة ترامب تحاول مواصلة أعذارها والانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران بغية الضغط عليها وإخضاعها للقبول بتفتيش بعض المواقع العسكرية الإيرانية التي يُشتبه أنها تقوم بإنتاج أسلحة نووية”.

واعتبرت المصادر الأمريكية أن “الهدف من ذلك هو اختبار فاعلية الاتفاق النووي، نتيجة عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في استمراره”.

وأشارت المصادر إلى أن “ترامب يعتزم مراجعة بنود الاتفاق النووي مع مجموعة من الخبراء والمستشارين من أجل إصلاح بعض العيوب الخطيرة التي تضمنها”.

ونوهت المصادر إلى أن “واشنطن بذلت جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة لإقناع الدول الأوروبية للقبول بإعادة التفاوض مع إيران على الاتفاق النووي”.

من جانبه، ردّ عضو لجنة مراقبة الاتفاق النووي الإيراني، علي أكبر ولايتي على التوجه الأمريكي الجديد حيال الاتفاق النووي قائلاً: “إن جميع الخيارات مطروحة أمام إيران وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة والحازمة”.