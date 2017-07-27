بوتين: روسيا سترد على “الوقاحة” الأمريكية بعد العقوبات الجديدة

المصدر: ا ف ب

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بالرد على ما أسماها بـ”الوقاحة” الأمريكية بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو.

واعتبر بوتين أن التحقيق في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية يؤكد ازدياد “الهستيريا” المعادية للروس.

وقال في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو “نشاهد للتو ازدياد الهستيريا المعادية للروس”، مضيفا “إنه لأمر مؤسف أن تتم التضحية بالعلاقات الروسية الأمريكية في سبيل حل قضايا سياسية داخلية”.

وكان مجلس النواب الأمريكي صادق يوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويحتاج تمرير هذا المشروع، الذي يقلّص مهل القروض التي يمكن للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الحصول عليها من أسواق المال العالمية، إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.

وأعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي استعدادهم للتصويت على مشروع القانون، فيما اعتبر خبراء أن هذه العقوبات تهدف إلى استيلاء واشنطن على سوق الطاقة في أوروبا.