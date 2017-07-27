البدء بعريضة شعبية جديدة لفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة

حصلت مجموعة جديدة من الدعاة لفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية، على ترخيص قانوني بتنظيم عريضة شعبية لإجراء استفتاء بهذا الخصوص بين السكان.

وكانت مجموعة نشطاء حصلت قبل عدة أشهر على ترخيص مماثل، لكنها فشلت في توفير العدد الكافي من الموقعين على العريضة لتصبح نافذة.

وقالت نشرة “ساكرامنتو” اليوم الخميس إن الترخيص الجديد الذي أصدره النائب العام في كاليفورنيا، الجنرال زافيير بيسيرا، لمبادرة شعبية باسم “استقلال كاليفورنيا (كالي إيكزت)”، يستوجب تجميع 585 ألف توقيع خلال 180 يوماً.

وهذه هي المبادرة الشعبية الثانية لفصل كاليفورنيا، أغنى الولايات الأمريكية وأكثرها تحرراً، منذ تسلّم دونالد ترامب الحكم.

ويأتي تجديد الدعاوي لاستقلال كاليفورنيا رداً على مطالب ترامب بتقييد حرية الهجرة للولايات المتحدة، وفي حال نفاذ العريضة فإن الاستفتاء سيحصل العام القادم في نفس يوم الانتخابات النصفية للكونغرس، وستكون المرة الأولى منذ الاستقلال عام 1776، التي تمضي إحدى الولايات الخمسين بإجراءات المطالبة بالانفصال.