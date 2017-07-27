هل استخدمت روسيا  “فيسبوك” لمحاولة التجسس على حملة ماكرون؟‎

قال عضو في الكونغرس الأمريكي ومصدران مطلعان، إن المخابرات الروسية حاولت التجسس على الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا العام عن طريق إنشاء صفحات بأسماء مستعارة على “فيسبوك”.

وأكدت المصادر، أن نحو 24 حسابا على “فيسبوك” جرى إنشاؤها لمراقبة مسؤولي حملة ماكرون، وبعض المقربين منه أثناء سعيه لإلحاق الهزيمة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومرشحين آخرين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت شركة “فيسبوك” في أبريل/ نيسان، أنها اتخذت إجراءات ضد الحسابات الوهمية التي نشرت معلومات خاطئة عن الانتخابات الفرنسية، لكن الشركة لم تشر إلى محاولة التسلل إلى حسابات مسؤولي حملة ماكرون على شبكات التواصل الاجتماعي .

وأنكرت روسيا مرارا التدخل في الانتخابات الفرنسية سواء عن طريق التسلل الإلكتروني، أو تسريب رسائل البريد الإلكتروني والوثائق.

وأشارت أجهزة مخابرات أمريكية في مايو/ أيار إلى أن متسللين على صلة بالحكومة الروسية متورطون في التدخل في الانتخابات الفرنسية، لكنها لم تقدم أدلة قاطعة على أن الكرملين أمر بعملية التسلل الإلكتروني.