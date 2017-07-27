تقرير عبري: إسرائيل في “منزلق خطير” بعد خضوعها لمطالب الأقصى

وصف موقع إخباري عبري موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء جميع الإجراءات الأمنية في المسجد الأقصى بأنها “خطوة استسلامية وضعتها في منزلق خطير”.

وأعرب موقع “ديبكا” في تقرير نشره اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والدول العربية سيستغلون خضوع تل أبيب للمطالبة بتنازلات أكثر تشمل القدس القديمة.

وقال الموقع في تقرير بعنوان “إسرائيل تستسلم للتصعيد الفلسطيني”، إن “حكومة نتنياهو خضعت للضغط الفلسطيني والعربي بشأن المسجد الأقصى بقرارها إزالة البوابات والكاميرات الإلكترونية وجميع الإجراءات الأمنية الأخرى.”

وأضاف، “باستسلامها لمطالب الفلسطينيين والمتطرفين الدينيين تكون إسرائيل وضعت قدميها على منزلق خطير ولن تتوقف المطالب لمزيد من الاستسلام”.

وأفاد الموقع، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خضعت لضغوط الفلسطينيين والدول العربية “خطوة بخطوة”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”مثلث الضغط” من قبل القيادة والشعب الفلسطيني والدول العربية الإسلامية السنة والرأي العام في إسرائيل.

وتابع، “اتضح الآن أن الهجوم الدموي على الأقصى كان نتيجة مؤامرة مشتركة من قبل الفلسطينيين والعرب في إسرائيل.. ونعتقد الآن أن إلغاء الإجراءات الأمنية في الأقصى لن يرضي هؤلاء بمن فيهم الأعضاء العرب في الكنيست؛ لأنه يبدو أنهم عازمون على دفع نحو 1.5 مليون عربي في إسرائيل للمشاركة في النزاع.”

ودعا التقرير، إسرائيل لعدم تقديم مزيد من التنازلات وأن تنتهج ما وصفه بـ “سياسة الحزم”، محذرا من أن عدم قيامها بذلك سيؤدي إلى اندلاع أزمة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة من أجل فرض ضغوط جديدة على الحكومة لإلغاء سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس القديمة.