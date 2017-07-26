مسؤول أمريكي: قاعدة العديد بقطر تحرج واشنطن

قال مدير برامج الأمن بالشرق الأوسط، إيلان غولدنبرغ، إن على قطر أن تعي ضرورة عدم استخدامها قاعدة “العديد” ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف غولدنبرغ، في شهادة أمام مجلس النواب الأمريكي، الخميس، أن “وجود قاعدة عسكرية أمريكية هدفها محاربة الإرهاب في دولة متباطئة في القضاء عليه يسبب لنا حرجاً دولياً”.

واعتبر أن قطر “أساءت لعلاقتها بأمريكا، وهي أبعد ما تكون عن وصفها بالحليف في الفترة الراهنة سواء في سياساتها مع جوارها أو مع الولايات المتحدة”.

وتابع أن قطر “ستبقى حليفًا للولايات المتحدة لكن عليها أن تبذل جهداً أكبر وتثبت للمجتمع الدولي صدق نواياها”.

وبشأن تدخلات قطر في دول الإقليم، قال غولدنبرغ، إن “دور قطر في سوريا كان غالباً ما يدعم أو يؤيد جماعات متطرفة، وفي مصر أنفقت 23 مليار دولار في 18 شهرًا فقط ليعتلي محمد مرسي السلطة”.