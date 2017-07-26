داعش يتوعد إيران بشن هجمات جديدة

نشر تنظيم داعش شريط فيديو، يظهر فيه أحد أطفال التنظيم وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سكينًا، متحدثًا باللغة الفارسية، مهددًا ومتوعدًا بشن سلسلة من الهجمات الجديدة في طهران، بحسب ما أفاد تقرير نشره موقع “ذا ديلي بيست” الأمريكي.

وجاء في التقرير الذي نُشر الأربعاء، أن “الطفل قال في الفيديو مخاطبًا إيران: سندمر أرضكم ومنازلكم، وسوف نعطل أمنكم، ونتسلط على رقابكم”.

واعتبر التقرير “تحول تنظيم داعش في الآونة الأخيرة إلى إطلاق تهديدات باللغة الفارسية أمرًا خطيرًا جدًا”، مشيرًا إلى أنها “خطوة تكشف عن قيام التنظيم بتجنيد عناصر إيرانية في صفوفه”.

ونقل الموقع عن مصدر قوله: إن “تنظيم داعش يخطط لشن هجمات ضد إيران، في حين قام بنقل أسلحة ومعدات يستخدمها للهجمات”، دون أن يعطي مزيدًا من المعلومات.

وفي 7 حزيران/يونيو الماضي، شنت مجموعة تنتمي لتنظيم داعش، هجمات على البرلمان الإيراني ومزار مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني، أسفرت عن مقتل 23 شخصًا، بمن فيهم المهاجمون الخمسة أنفسهم.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية، بأنه “في حزيران/يونيو 2016، تم القبض على 18 شخصًا بتهمة محاولة الانضمام إلى تنظيم داعش عبر تطبيق تليغرام”.

وبعد شهرين من هذا التاريخ، أبلغ قائد عسكري عن مقتل اثنين من أعضاء داعش في مقاطعة كرمنشاه الغربية، وذلك خلال اشتباكات مع قوات الأمن، في حين صرح وزير الاستخبارات محمود علوي، أن قواته منعت 1500 إيراني من الانضمام إلى داعش.