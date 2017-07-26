مصرع شخصين في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة شمال مالي

المصدر: أ ف ب

لقي شخصان مصرعهما في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة في شمال مالي، يوم الأربعاء، وذلك أثناء قيامها بمراقبة اشتباكات على الأرض.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق:” إن البعثة الدولية لحفظ السلام في مالي أرسلت فريقًا إلى موقع الحادث للتحقق من سقوط الضحايا ومعرفة ظروف الحادث، الذي وقع قرب تابانكورت جنوب غاو”.

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في مدينة “غاو” شمال مالي، أنه “لا يوجد في هذه الأوقات ما يشير إلى أن المروحية تحطمت بسبب إطلاق نار”.

وتشهد مناطق شمال مالي قتالًا متواصلًا بين الجماعات المسلحة، كما أنها تعتبر معقلًا للمتشددين.

وتعمل قوة حفظ السلام في مالي في أخطر ظروف، بالنسبة لأية بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في أي مكان بالعالم.

يذكر أن منطقة شمال مالي سقطت في آذار/مارس 2012 تحت سيطرة عناصرمتشددة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” الذين استغلوا انتفاضة قادها “الطوارق”، ورغم طرد القسم الأكبر من العناصر المتشددة في عملية عسكرية قادتها فرنسا، إلا أن هذه العناصر لا تزال تشن هجمات متواصلة على المدنيين والجيش المالي وقوات حفظ السلام والقوات الفرنسية.

وفي 2015 قُتل جنديان هولنديان من قوات حفظ السلام عند تحطم مروحية أباتشي كانا على متنها شمال مالي.