المحكمة العليا الهولندية تُقر تأسيس مدرسة إسلامية بأمستردام

أصدرت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الأربعاء، قرارًا يُلزم بلدية أمستردام بتخصيص مكان لتأسيس مدرسة ثانوية إسلامية في المدينة، كما يُلزم وزارة التربية بتمويل المشروع.

وأشارت المحكمة، في بيان لها، إلى عدم وجود أي عائق من شأنه أن يحول دون تأسيس المدرسة من قِبل وقف التعليم الإسلامي في أمستردام.

وأضاف البيان: “ما أشيع عن الوقف حول ارتباطه بمنظمات إرهابية هي أنباء عارية عن الصحة”، لافتًا إلى أنّ “الوقف أبعد أحد إدارييه بعد أن قام بنشر منشورات عن تنظيم داعش في حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت وزارة التربية الهولندية وافقت على تأسيس المدرسة في عام 2011، لكنها ألغت موافقتها، كما فعلت بلدية أمستردام، بذريعة نشر أحد إداريي الوقف منشورات تتعلق بممارسات داعش.

يشار إلى أن هولندا تضم حاليًا مدرسة ثانوية إسلامية وحيدة، وهي مدرسة “أفيجينا” ومقرها في مدينة روتردام.