إيران تطلق سراح مساعد أحمدي نجاد بكفالة مالية

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سراح مساعد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، للشؤون التنفيذية حميد بقائي، بكفالة مالية، بعدما اعتقلته في التاسع من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن “إطلاق سراح حميد بقائي المقرب من محمود أحمدي نجاد، جاء بعد قيام أنصار ومؤيدي نجاد بتأمين مبلغ الكفالة المالية”.

وبينت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن مناصري الرئيس السابق تمكنوا من جمع مبلغ قدره 20 مليار ريال، ودفعه للسلطات القضائية للإفراج عن حميد بقائي.

وبعد يومين من اعتقال حميد بقائي، وجه أحمدي نجاد، رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، اعتبر فيها اعتقال السلطات الأمنية لمساعده ظلما عظيما وغير قانوني وشرعي.

ودعا نجاد في رسالته التي نشرها موقع “دولت بهار” التابع له، يوم الثلاثاء، خامنئي للتدخل لإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً “بقائي بأنه أخوه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة”.

وكانت السلطة القضائية، أعلنت في 9 من يوليو/ تموز الجاري، أن اعتقال بقائي جاء بهدف محاكمته، بعدما تم اعتقاله في 8 من حزيران/ يونيو 2015 بتهمة الاختلاس والفساد المالي، وبقي في السجن 7 أشهر ثم أفرج عنه بكفالة مالية.