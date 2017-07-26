فرنسا: العقوبات الأمريكية ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية تبدو غير قانونية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية تبدو مخالفة للقانون الدولي لأن نطاقها الجغرافي يمتد خارج أراضي الولايات المتحدة.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة أمس الثلاثاء لصالح فرض تلك العقوبات التي قد تضر بشركات أوروبية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “إنه يجب تعديل القوانين الفرنسية والأوروبية لتلائم تلك العقوبات”، مضيفة “أنه ستكون هناك ضرورة لإجراء مناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب التأثير المحتمل على مواطنين وشركات أوروبية.

وفي ذات السياق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينتظر حتى يقرّ الكونغرس بمجلسيه العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو قبل أن يقرر الرد عليها، غداة تصويت مجلس النواب على هذه العقوبات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات “بما أنه مشروع قانون لن نعطي تقييمًا جوهريًا في الوقت الحاضر”، مضيفا: “لننتظر حتى يصبح مشروع القانون هذا قانونًا”.