 متحدث عسكري يتهم طالبان بتصفية 30 جنديًا أفغانيًا في قندهار

قال متحدث عسكري في أفغانستان، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي حركة طالبان قتلوا 30 جنديًا في هجوم على قاعدة للجيش في إقليم قندهار، فيما يستعر القتال في أنحاء البلاد.

وقال صديق عيسى، المتحدث باسم الفيلق 205 في قندهار جنوب البلاد، إن طالبان هاجمت موقعًا في منطقة خاكريز إلى الشمال من مدينة قندهار خلال الليل، وسيطرت على الموقع واستولت على أسلحة ومركبات.

وأضاف، “نتيجة للقتال لقي 30 من أفراد الجيش مصرعهم وأصيب آخرون”.

لكن الجنرال إمام نزار، قائد الفيلق 205 شكك في عدد القتلى وقال: إن تعزيزات وصلت لصد المتمردين.

وجاء الهجوم بعد أيام من قتال عنيف في أنحاء أفغانستان، وسلط الضوء على التدهور الأمني المستمر في معظم أجزاء البلاد التي شهدت أيضًا سلسلة من الهجمات الكبرى في مدن من بينها العاصمة كابول.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي الحركة على وشك السيطرة على منطقة وايجال في إقليم نوريستان شرق البلاد، بعد يوم من سيطرتهم على منطقة جاني خيل في إقليم بكتيا إلى الجنوب.

وخلال الأسبوع الماضي، سيطرت الحركة على مناطق في إقليمي غور في الغرب وفارياب في الشمال، لكن وزارة الدفاع قالت، إن القوات الحكومية استعادت منطقة كوهيستان في فارياب.