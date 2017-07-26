صحفي ألماني اخترق اتصالات داعش المشفرة بالتنسيق مع المخابرات.. وهذه اكتشافاته

نجحت المخابرات الألمانية بالتعاون مع صحفي استقصائي يعمل في صحيفة بيلد اليومية، باختراق دورة التواصل المشفرة التي يقوم فيها تنظيم داعش بتوجيه العمليات الانتحارية للعاملين معه في أوروبا.

وفي تحقيق صحفي نشرت بيلد حلقته الأولى، قال الصحفي بورن ستزترل إنه، وبالتنسيق مع المخابرات الألمانية (BND)، أمضى عدة أشهر يتواصل مع جهاز العمليات الخارجية في داعش متظاهراً أنه “جهادي” متدرب، جاهز للقيام بهجمات مسلحة في أوروبا.

وفي التقرير الذي ترجمته مجلة نيوزويك الأمريكية، يروي الصحفي الألماني كيف استطاع التواصل مع قيادات في داعش باستخدام نظام التراسل المشفر عبر”تطبيق تلغرام”، إذ تم التسهيل له لدخول قناة الإعلام الدعائي “ناشر”.

من “تطبيق تلغرام” إلى تطبيق ” ويكر”

ويروي ستزترل أن بداية تواصله مع داعش كانت من خلال إبلاغهم رغبته بإرسال فيديو إلى وكالة أخبارهم “أعماق”. مسؤول داعش الذي كان على الطرف الآخر في الاتصال، طلب من الصحفي ،المتخفي، أن ينتقل من نظام التشفير “تطبيق تلغرام” إلى النظام الآخر “تطبيق ويكر” الذي أصبح مفضلاً لدى داعش كونه يقوم ذاتياً بمحو الرسائل بعد وقت محدد من إرسالها.

إتلاف شريحة الهاتف

ويستذكر ستزترل كيف أنه عمل في التراسل بتطبيق “ويكر” مع اثنين من مسؤولي الاتصالات في داعش، الأول نصحه بأن يتلف شريحة تلفونه لدواع أمنية. أما الثاني فقد أخذ يدربه على طرائق الحرص والتحوط مع التشديد على مبدأ السرعة في تجهيز المادة وإرسالها “لأنك كلما أطلت في الوقت زادت فرص الخطأ والفشل”.

وتعتبر داعش موضوع السرعة في تنفيذ العمليات الإعلامية والإرهابية مسألة أساسية. “لا تنشغل كثيراً في التخطيط. بمجرد أن يخطر على بالك أمر ما، بادر إلى تنفيذه فوراً، وتوكّل على الله”… هكذا كانوا يرددون على مسامع ستزترل.

وعلى هذه القاعدة، تبين أن السوري الذي قام بعملية “انسباخ” الإرهابية الأخيرة في ألمانيا العام الماضي، نفذها بعد لحظات قليلة من الاتصال مع مسؤوله في داعش.

قائمة المشبوهين الـ 173

وكشف التقرير الصحفي أن قائمة بأسماء “173” شخصاً يحتمل أنهم إرهابيون، قام الإنتربول بتوزيعها الأسبوع الماضي على مختلف الدول الأوروبية. وهذه القائمة أعدتها المخابرات الأمريكية من خلال عملياتها الاستطلاعية في مناطق داعش بشمال سوريا وشمال العراق.