إيران تهدد بالرد على العقوبات الأمريكية

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي مررها مجلس النواب الأمريكي، ضد إيران لن تكون مؤثرة على بلاده، لافتاً إلى أن الرد على هذه العقوبات سيكون بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية.

وقال روحاني للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، “إنه مما لا شك فيه أن إيران سوف تتخذ خطوات عملية للرد على التحرك الجديد الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي“.

وأضاف روحاني “أن الشعب الإيراني مطلع على سياسة العداء والخصومة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد طهران عبر فرض العقوبات والإجراءات العدائية”، مبيناً أن”الشعب والحكومة الإيرانيين سيقومان بالرد حتما على الخطوة العدائية الأمريكية”.

ورأى الرئيس الإيراني أن “الخصومة الأمريكية تأتي بسبب استقلال وصمود الشعب الإيراني تجاه مخططات الأعداء”، مشيراً إلى أن “لا طريق أمام الولايات المتحدة تجاه إيران إلا باحترام القوانين والمعاهدات الدولية”.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن إيران سترد إذا ما أقرت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات جديدة عليها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عراقجي وهو كبير المفاوضين النوويين قوله إن العقوبات التي يجري بحثها في الكونغرس الأمريكي “تمثل عملا عدائيا واضحا تماما”.

ولم يحدد الإجراءات التي سترد بها إيران.

ولم يتضح متى سيحال مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس دونالد ترامب فيصبح قانونا أو يرفضه.

ومن ناحية أخرى أصدر ترامب تهديدا مستترا لإيران أمس الثلاثاء وحثها على الالتزام بشروط اتفاق نووي مع القوى الكبرى وإلا واجهت “مشكلات كبيرة جدا”.

وبعد أسبوع من إعلان التزام إيران بالاتفاق النووي الذي تفاوض عليه الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما، أوضح ترامب أنه ما زال قلقا للغاية من طهران.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله، إن العقوبات الجديدة يمكن أن تقلص المزايا التي تحصل عليها إيران بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف “أمريكا تعهدت بتنفيذ الاتفاق النووي بنية حسنة وفي مناخ بناء وبالامتناع عن أي خطوات يكون لها تأثير على التنفيذ الناجح للاتفاق”.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس بالأغلبية الساحقة، بفرض عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.