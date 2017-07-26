محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على قوائم الإرهاب

المصدر: أ ف ب

قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، إبقاء حركة حماس -التي تسيطر على قطاع غزة- على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب.

وجاء في بيان المحكمة “لم يكن ينبغي أن تسحب محكمة البداية الأوروبية حركة حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية والقضية أحيلت إليها مجددًا”.

وقامت محكمة البداية 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وفي كانون الثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.

وشددت محكمة العدل الأوروبي في بيانها على أن المجلس الأوروبي يمكنه إبقاء فرد أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر تورط هذا الأخير في نشاطات إرهابية تبرر إدراجه.