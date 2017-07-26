موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة تهديدًا لفرص تحسين العلاقات

ندد دبلوماسي روسي رفيع المستوى اليوم الأربعاء، بتصويت مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، معتبرا أنه يهدد بتقويض فرص تحسين العلاقات مع موسكو.

وصرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، “ما يحصل مناف للمنطق. معدو مشروع القانون هذا ومؤيدوه اتخذوا خطوة جدية نحو تقويض آفاق تحسين العلاقات مع روسيا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تاس” الرسمية الروسية.

وفي سياق متصل، قال عضو بارز في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا يجب أن تعد “ردًّا موجعًا” على العقوبات الأمريكية الجديدة عليها.

وقال قسطنطين كوساتشيوف على صفحته على “فيسبوك”، “بعد التصويت بالإجماع في مجلس النواب الأمريكي على حزمة عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لن تكون هناك انفراجة (في العلاقات الأمريكية الروسية).. في الحقيقة أصبح تفاقم التدهور في التعاون الثنائي لا مفر منه”.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوّت بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا، وألزم الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة النواب قبل تخفيف العقوبات على موسكو.