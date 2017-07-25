الخارجية الأمريكية تنفي شائعات عن تفكير تيلرسون في الاستقالة‎

نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة تقارير تحدثت عن أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يدرس الاستقالة من منصبه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناويرت، إن تيلرسون ينوي البقاء في منصبه، ووصفت التقارير التي تحدثت عن استقالته أنها خاطئة، وأضافت أن وزير الخارجية يشعر بالالتزام حيال مهام منصبه.

يذكر أن هناك تقارير منذ أسابيع عديدة تحدثت عن أن تيلرسون يشعر بالإحباط حيال التعاون مع الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض، وزادت محطة “سي إن إن” مطلع الأسبوع من حرارة الشائعات حول استقالة وزير الخارجية بإذاعتها تقريراً عن هذا الموضوع لكنها استندت إلى تصريحات غامضة لمصدرين مجهولين قالا إنها لن تكون مفاجأة لهما عندما يستقيل الوزير الأمريكي قبل نهاية العام الحالي.

وتكرر ظهور خلافات علنية بين تيلرسون وترامب خلال الأشهر الماضية، ومنها على سبيل المثال إعلان الوزير تأييده لبقاء الولايات المتحدة في اتفاقية باريس لحماية المناخ، والتي أعلن ترامب الخروج منها، كما ظهر الخلاف بين الرجلين أيضًا في أزمة الخليج، إذ انتقد الرئيس قطر، فيما دعا تيلرسون كل الأطراف إلى ضبط النفس.