التعرف على ألمانيتين أخريين ضمن معتقلين تم القبض عليهم في الموصل

قال مصدر بوزارة الخارجية العراقية الثلاثاء، إن ثمة أربع ألمانيات إجمالا ضمن مجموعة من النساء أسرتهن القوات العراقية في مدينة الموصل الأسبوع الماضي.

وكانت الوزارة قالت يوم الاثنين إن هناك ألمانيتين بين المعتقلات إحداهما مراهقة عمرها 16 عاما هربت من منزلها في ولاية ساكسونيا العام الماضي.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين قنصليين ألمانا تأكدوا من أن اثنتين أخريين ألمانيتين وإنهم زاروهما.

وقال مدعون يوم الاثنين إنهم يحققون بشأن المراهقة ليندا فينزل، للاشتباه في انتمائها لمنظمة “إرهابية” أجنبية، إلى جانب آخرين.

وكانت القوات العراقية قد أسرت المجموعة التي تضم 20 امرأة في الموصل عندما استعادتها من أيدي تنظيم داعش.