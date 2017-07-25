طالبان تختطف 4 عاملين في مؤسسة خيرية جنوب أفغانستان

اختطف مسلحون من حركة طالبان أربعة عاملين من مؤسسة الخدمات الصحية والتنموية الخيرية الأفغانية الناشطة جنوب البلاد، يوم الثلاثاء، وفقًا لما صرح به رئيس المؤسسة، فضل الرحمن رحمن زي.

وقال رحمن زي: “إن مسلحي الحركة اختطفوا 4 عمّال بينما كانوا في طريقهم من مدينة ترينكوت عاصمة إقليم أورزغان جنوب أفغانستان متوجّهين إلى قضاء تشوري،” مشيرًا إلى أنّ الحركة اقتادت العاملين بالمؤسّسة إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، أطلقت القوات الأفغانية عملية أمنية بحثًا عن المختطفين للعثور على العاملين وإطلاق سراحهم.

وحتى الساعة (16.40 تغ)، لم يصدر أي تعقيب من طالبان حول الاختطاف.

كما لم يصدر أيّ تأكيد رسمي من السلطات الأفغانية حول مسؤولية الحركة عن العملية.

وفي الآونة الأخيرة، شهد نشاط الحركة تزايدًا ملحوظًا، حيث تبنّت، يوم الاثنين، تفجير سيارة مفخخة أدى إلى مقتل 36 شخصًا، وإصابة 42 آخرين بجراح ، كما شنّ مسلحو الحركة هجوماً يوم الأحد الماضي على مقر إقليمي في ولاية غورغرب البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.