أمريكا: حققنا تقدمًا مع الصين بشأن فرض الأمم المتحدة عقوبات على بيونغ يانغ

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدمًا في المحادثات مع الصين حليفة كوريا الشمالية بشأن فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، بسبب أحدث تجاربها الصاروخية، ولكنها أوضحت “أن الاختبار الحقيقي” سيكون بشأن الإجراءات التي ستوافق عليها روسيا.

وأكدت “هيلي” للصحفيين، أنها شعرت بسعادة إزاء ردّ الصين المبدئي على اقتراح من الولايات المتحدة بفرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة، وقالت إن الصين أبدت “جدية”.

وأضافت: “نعرف أن الصين تتشارك وتتفاوض مع روسيا”.

وختمت قائلة: “إن الاختبار الحقيقي هو ما سيتم التوصل إليه مع روسيا”.