بعد بلاغ مقيمة في اليمن.. هبوط طائرة تركية في الجزائر اضطراريًا

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بعد ظهر اليوم الثلاثاء اضطراريًا، في مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين) بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها.

وقال مصدر ملاحي: ” إن الهبوط الاضطراري كان بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تركية كانت متجهة إلى الدار البيضاء المغربية، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنه بلاغ كاذب”.

وأشار المصدر إلى أنه “فور هبوط الطائرة انتقلت فرق البحث والتدخل التابعة للشرطة الجزائرية إلى مدرج المطار وقامت بعملية تفتيش دقيقة لكافة أجزاء الطائرة وأمتعتها، مستعملةً أجهزة الكشف عن المتفجرات لكنها لم تعثر على شيء”.

وأوضح المصدر الملاحي أنه “بعد التأكد من سلامة الطائرة تم إعطاء الإذن بإعادة إقلاعها نحو وجهتها الأصلية وهي مطار الدار البيضاء المغربية”.

يشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن البلاغ الكاذب قدمته مسافرة من جنسية مغربية مقيمة في اليمن وتعاني من اضطرابات نفسية.