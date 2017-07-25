تركيا تتهم حزب العمال الكردستاني ببناء أنفاق على الحدود السورية

كشفت قوات الأمن التركية، يوم الثلاثاء ، النقاب عن ضبطها نفقًا ممتدًا نحو الحدود السورية في قضاء نصيبين، بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية :”إن القوى الأمنية وصلت إلى نفق في مقبرة كانيكا بحي زين العابدين، الذي شهد أعمال حفر وإقامة حواجز وشنّ هجمات من قبل منظمة بي كا كا العام الماضي، مضيفةً أنه “من خلال الكشف تبيّن بأن النفق يمر من المقبرة، وموصول بخط صرف صحي، يؤدي إلى منطقة الألغام على الحدود”.

وأشارت المصادر، إلى أن الدلائل تؤكد أن بي كا كا كانت تستخدم النفق في نقل الأسلحة والذخائر والمخدرات، وتنقل عناصرها من سوريا إلى تركيا وبالعكس.

يذكر أن السلطات التركية، عثرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2016، على نفق آخر بطول 400 متر يصل مدينة القامشلي السورية بقضاء “نصيبين”، وكان قد حفره مسلحو بي كا كا، وذراعها السوري “ب ي د”، للتنقل بين تركيا وسوريا ونقل المعدات.