عضو في الكونغرس الأمريكي: دعوة ترامب للتحقيق مع كلينتون “غير لائقة”

قال عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء: إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لوزير العدل جيف سيشنز ليحقق مع منافسته الديمقراطية السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية “غير لائقة بشدة”، وتهدد بتقويض الفصل بين القانون والسياسة.

وقال السناتور لينزي غراهام في تغريدات على موقع “تويتر”: “يجب أن تستند القرارات الخاصة بالادعاء العام إلى تطبيق القانون على الحقائق دون تلميح لدوافع سياسية، مخالفة ذلك هروب من فصل القانون عن السياسة كما جرت العادة في أمريكا”.

وأضاف غراهام، الذي دافع عن سيشنز في مواجهة انتقادات من الرئيس: “تغريدة الرئيس ترامب اليوم التي تقترح أن يسعى وزير العدل سيشنز لمحاكمة منافسة سياسية سابقة غير لائقة للغاية”.