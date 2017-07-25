نتنياهو يتفقد مواقع قواته في الجولان المحتل

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مواقع قوات الاحتلال المتمركزة في الجولان المحتل.

وجاءت جولة نتنياهو التفقدية، بعد يوم من الإعلان عن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا.

زرت برفقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش مقر قيادة تشكيلة “هاباشان” العاملة في الجولان واستمعت إلى إيجازات حول تلك الواجهة. pic.twitter.com/y9uvQh7Eso — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 25, 2017

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: إنه زار برفقة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش مقر قيادة فرقة “هاباشان” في الجولان.

ونشر نتنياهو صورًا له ولمقر الفرقة، وشوهد وهو يطلع على بعض الخرائط، التي أخفيت لسريتها.

وكانت هيئة الأركان الروسية أعلنت عن نشر نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة للشرطة العسكرية الروسية في المناطق المتفق عليها من خطوط التماس، بين أطراف النزاع في منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا.

وأوضحت الهيئة أن أقرب نقطة من الجولان تقع على مسافة 13 كم فقط من المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان