أتراك في ألمانيا يؤيدون قرارًا محليًا بحظر النقاب في المدارس

أبدت الجالية التركية في ألمانيا تأييدها لقرارٍ، تعتزم ولاية “سكسونيا السفلى”، ثاني أكبر الولايات الألمانية، تطبيقه، يحظر ارتداء النقاب في المدارس، ردًا على إصرار فتاة منقبة على ارتدائه في مدرستها.

وقال رئيس الجالية، جوكاي صوفو أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن حظر النقاب من شأنه أن يمنع الطلبة من إثارة نقاشات غير ضرورية عن الفتاة المسلمة وعاداتها، و”ينبغي أن تتمكن الطالبات من رؤية من يجلس بجوارهن”.

ولا يصب القرار الجديد في إطار التوجه الرسمي للولاية، التي اتخذت خلال الأعوام الأخيرة خطوات لقيت ترحيبًا من الجاليات المسلمة، باعترافها رسميًا بالدين الإسلامي مطلع العام 2015، بما يضمن الاعتراف بعيدي الفطر والأضحى كإجازة رسمية للتلاميذ والعمال المسلمين، وتقنين تدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين ضمن المناهج الدراسية في مدارس الولاية.

و”سكسونيا السفلى”، هي ثالث ولاية ألمانية تعترف رسميًا بالدين الإسلامي بعد اعتراف مماثل أصدرته ولاية هامبورغ العام 2012، وولاية بريمن العام 2014.

وسبق أن أكد مسؤولون في الولاية، التي تضم حوالي 200 مسجد، أن ولايتهم تهدف إلى دعم اندماج المسلمين في سكسونيا ودمج احتياجاتهم الدينية بقوانينها.

وتُعدّ “سكسونيا السفلى” أول ولاية ألمانية عيّنت وزيرة مسلمة في حكومتها، وهي الوزيرة التركية الأصل، إيغول أوزغان كوزيرة للاندماج، العام 2010.