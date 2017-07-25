الكرملين: المصرفي الروسي الذي التقاه صهر ترامب لم يتصرف بتعليمات منا

قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: إن المصرفي البارز الذي اجتمع مع جاريد كوشنر، زوج ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يفعل ذلك بناء على تعليمات من الكرملين.

واستجوب محققون من مجلس الشيوخ كوشنر، أمس الإثنين، بشأن اتصالاته بالروس في إطار تحقيق في تدخل محتمل للكرملين في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقال كوشنر إنه اجتمع مع رئيس “فنيش إكونوم بنك” الحكومي الروسي، سيرجي جوركوف، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، في حين تنفي روسيا تمامًا أي تدخل من جانبها في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال للصحفيين عن اجتماع كوشنر، في مؤتمر عبر الهاتف، أن جوركوف كان في الولايات المتحدة في إطار جولة ترويجية واجتمع مع ممثلين لجهات أمريكية في إطار عمله.

وتابع بيسكوف: “هذه الاتصالات لا تحتاج لأية موافقة من الكرملين، وبالطبع لم تجرِ بناء على تعليمات من الكرملين”.

وأضاف: “من الطبيعي” لرئيس بنك روسي كبير يقوم بجولة ترويجية أن يعقد العديد من الاجتماعات.