إيفانكا ترامب تتعرض لحملة سخرية واسعة بسبب ألبرت أينشتاين

أثارت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استشهادها بقول خاطئ نسبته لعالم الفيزياء الألماني ألبرت آينشتاين.

وعلى الرغم من أن تغريدة إيفانكا على شبكة “تويتر” يعود تاريخها إلى عام 2013 إلا أن مواقع التواصل ضجت بتعليقات ساخرة واسعة هذا الأسبوع، بعدما اكتشف أحد القرّاء أن الجملة التي أوردتها في تغريدتها لا تمت بصلة لآينشتاين.

وحسب صحف أمريكية، فإن إيفانكا استشهدت بهذا القول على أنه لآينشتاين: “إذا لم تتناسب الحقائق مع النظرية عليك تغيير الحقائق”.

وعلّقت صحيفة “هافنغتون بوست” ساخرة: “يبدو أن تغريدة لإيفانكا نشرتها عام 2013 ارتدّت عليها الآن وبدأت تطاردها.. الواضح أن التغريدة لم تعمل كما خططت لها إيفانكا”.

وأضافت الصحيفة: “عدد كبير من المعلقين والمراقبين لم يضيعوا وقتهم في استغلال تغريدة إيفانكا لوضع تغريدات خاصة بهم في استشهادات نسبوها بسخرية لشخصيات تاريخية بارزة مثل الرئيس السابق إبراهام لنكولن والأديب الأمريكي مارك توين”.

وقال كولين ديكي في تعليق ساخر له على تغريدة إيفانكا: “يبدو أن إيفانكا تسير على خطى والدها.. وحقيقة أن تلك الكلمات لم يقلها آينشتاين تجعل تغريدة إيفانكا أكثر روعة”.