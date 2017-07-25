تركيا توقع اتفاقًا مع روسيا لشراء صواريخ “s400”

وقّعت تركيا اتفاقًا مع روسيا لشراء نظام “s400” الدفاعي الصاروخي، وفق ما صرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان خلال اجتماع مع أعضاء من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، خلال اجتماع للحزب في البرلمان الثلاثاء، “اتخذنا خطوات ووقعنا اتفاقًا مع روسيا بخصوص صواريخ “s400″، وإن شاء الله سنراها في بلادنا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح سابقًا أن بلاده مستعدة لبيع نظم صواريخ “s400” المتطورة لتركيا، وأنها بحثت الأمر مع أنقرة.

وكان وزير الدفاع الروسي، كشف في وقت سابق عن أنه أجرى مباحثات مع نظيره التركي، بشأن حصول أنقرة على أنظمة “s400” الصاروخية المتطورة.

يشار إلى أن منظومة الصواريخ “s400″، صُممت بالأساس من أجل حماية المرافق السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية المهمة من الغارات الجوية، حسب مصادر روسية.

وتعدّ هذه الصواريخ من أحدث المنظومات في العالم للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، فهي قادرة على تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مسافة 400 كيلومتر، استنادًا إلى مصادر روسية.

كما أنها قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية التي تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية، على ارتفاع ثلاثين كيلومترًا.

وتقول المصادر الروسية إن هذه المنظومات الصاروخية تستطيع توجيه 72 صاروخًا، وتدمير 36 هدفًا في آن واحد، ويمكن نشرها خلال خمس دقائق لتكون جاهزة للعمل.

وتأتي رغبة تركيا في اقتناء هذه المنظومة، في ظل توتر متصاعد بين تركيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وفق معطيات كثيرة تغيرت بعد عملية الانقلاب الفاشل، ما جعلها تعيد النظر في سياساتها وتحالفاتها.