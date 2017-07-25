السجن المؤبد لفلسطيني في النمسا بتهمة “التحريض على إسرائيل”

أصدر القضاء النمساوي حكمًا بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني، بتهمة الدعوة عبر الإنترنت إلى “تنظيم عملية انتحارية في إسرائيل“.

وقال بيان صادر عن محكمة منطقة “كرمس” في النمسا التي أصدرت الحكم، إن “طالب اللجوء الفلسطيني (27 عامًا) الذي اعتقل عام 2016 في مركز للجوء في منطقة فالدفيرتل، هو عضو في حركة حماس، ودعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنفيذ هجمات في إسرائيل”.

وأضاف البيان أن “المتهم يحاكم بشأن تهم أخرى أيضًا، حيث لم يمتثل للقوانين وقواعد الانضباط خلال وجوده في سجن جوزيف شتاد بفيينا، ولفق اتهامًا ضد طبيب السجن”.

وأشار إلى أن “الحكم ليس نهائيًا، إذ يمكن للمتهم استئنافه”.

وولد طالب اللجوء الفلسطيني ،المتهم، في قطاع غزة، وقضى 9 سنوات في السجون الإسرائيلية، وسافر إلى النمسا عام 2015 حيث طلب اللجوء السياسي فيها.