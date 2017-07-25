طالبان تسيطر على مركز مقاطعة ثالث في أفغانستان خلال 3 أيام

سيطر مسلحو حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، على مركز مقاطعة في إقليم “باكيتا” جنوب شرق أفغانستان.

وقال ساردار خان مالانجزوي، رئيس مجلس إقليم “باكيتا”، إن “مركز مقاطعة جاني خيل قد سقط في أيدي مسلحي طالبان بعد معركة نارية عنيفة استمرت ساعات بينهم وبين قوات الأمن الأفغانية في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء”.

وهذا المركز هو ثالث مركز مقاطعة يسيطر عليه المسلحون خلال 3 أيام.

وأضاف مالانجزوي أن مسلحي طالبان هاجموا النقاط الأمنية من جهات مختلفة أمس الاثنين، ونجحوا أخيرًا في السيطرة على مركز المقاطعة، مشيرًا إلى أن “طالبان أحرقت منزل حاكم المقاطعة، ومقر قائد الشرطة ومبنى مستشفى”.

وأكد أن كلا الجانبين تكبد خسائر بشرية كبيرة منذ بدء المعركة أمس.

من جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم، ساردار والي تبسم، إن قوات الأمن الأفغانية لا تزال تقاتل المسلحين في مركز المقاطعة.

وأضاف تبسم أن “مركز المقاطعة لا يزال تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية، لكن ثمة مخاوف من سقوطه (في أيدي المسلحين) نظرًا لأن هناك معركة نارية عنيفة دائرة”.

ومن ناحيته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن المسلحين سيطروا على المقاطعة، وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات الأمن الأفغانية.

وعزز مسلحو طالبان في الأيام الأخيرة هجماتهم في مراكز المقاطعات بإقليمي “قندوز وبغلان” شمال أفغانستان وإقليم “باداخشان” شمال شرقي البلاد، و”فرياب” في الشمال الغربي و”غور” في وسط أفغانستان و”هلمند وقندهار” جنوبي البلاد.

وسيطر مسلحو طالبان يوم الأحد، على مقاطعة “تايوارا” في إقليم “غور” وعلى مقاطعة “كوهيستان” في إقليم “فرياب”.